Ordu'da "15. Vosvos Şenliği" devam ediyor

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "15. Vosvos Şenliği" devam ediyor.



Şenlik kapsamında çeşitli illerden gelen yaklaşık 200 vosvos tutkunu, Ünye Çınarsuyu Kamp Alanı'nda çadır kurdu.

Şenlik organizatörü Şükrü Odabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Pazartesi başlayan şenliğin, dostluk, kardeşlik ve barış felsefesine dayandığını söyledi.

Ordu ve ilçelerinde turizmin gelişmesi için her türlü harekete katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Odabaşı, "Türkiye ve dünya çapında bir vosvos camiasına sahibiz. Her dernek, birbirine bağlı çalışıyor. Bu dernekler birbiriyle iletişime geçerek etkinlikler düzenliyor." dedi.

Odabaşı, şenliğin ilk 1995'te yapıldığını ifade ederek, Vosvos Şenliğine sadece vosvosu olanlar değil, kardeşliğe, dostluğa, muhabbete gönül koymuş, doğayı, hayvanları seven birçok kişinin de katıldığını, gelip çadırını kurduğunu aktardı.

Şenliğin, düzenlendiği şehirlerde ekoturizmi canlandırdığına dikkati çeken Odabaşı, şunları kaydetti:

"Şenlikler bulundukları şehre ekonomik olarak da katkı sağlıyor. O bölgenin yöresel lezzetleri tadılıyor, yerel ürünlerin alışverişi yapılıyor. Bölgede ekonomik hareketle kalkınma sağlanmış oluyor. Yani bir pazar oluşuyor, biz bunu geliştirmeye çalışıyoruz."

Öte yandan, kamp alanında toplanan vosvos tutkunları, voleybol, futbol ve tavla turnuvaları düzenlerken, deniz ve plaj aktiviteleri de gerçekleştirdi.

Şenlik, 7 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA