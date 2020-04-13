Ordu'da 15 günde bin 174 araca hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı
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Ordu, 3. Sayfa

Ordu'da 15 günde bin 174 araca hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı

Ordu'da son 15 gün içerisinde evde kal uyarılarına rağmen trafiğe çıkan ve boş yollarda hız yapan bin 174 araca hız sınırlarını aşmaktan ceza yazıldı.

13.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:10
Ordu'da 15 günde bin 174 araca hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı

Ordu'da son 15 gün içerisinde evde kal uyarılarına rağmen trafiğe çıkan ve boş yollarda hız yapan bin 174 araca hız sınırlarını aşmaktan ceza yazıldı.

Ordu il genelinde 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 37 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 16 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 137 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 174 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 55 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 7 araç sürücüsüne de kask kullanmamaktan ceza kesildi.

Yapılan denetimlerde ayrıca 49 araç trafikte men edilirken 37 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

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