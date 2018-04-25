Ordu'da 15 Bin Kişi İstihdam Edilecek

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde kurulacak yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişinin ilave istihdam edileceğini söyledi.

Sabah gazetesi yazarları ve editörlerinin katılımıyla düzenlenen Ordu İl Buluşmaları'nın 7'ncisi yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda Ordu'nun kültürel değerleri ve uluslararası rekabetteki konumu konuşuldu.

Seddar Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son on beş yılda 3,5 kat büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin stratejik alanlarda kendisini ifade ettiğini daha özgür ve bağımsız bir ülke olma yolunda ciddi adımlarla yoluna devam ettiğini ifade eden Yavuz, "Ekonomik kalkınmaya bu denli değer vermemizin en önemli sebebi 150 yıldır Türkiye'yi işgal altında tutmak isteyen zihinlerimizi adeta esir alan yaklaşımlara hayır demedeki kararlılığımızdır." dedi.

Yavuz, bu yüzden ekonomik kalkınmaya önem verildiğinin altını çizerek, bu kalkınmadan Ordu'nun da faydalandığına işaret etti.

Vali Yavuz, Ordu'nun şu an için 5,5 milyar lira yatırım alan bir şehir haline geldiğinin altını çizerek, "Dün hayal bile edilemeyen projeler bugün Ordu'da gerçekleşiyor. Sadece 5,5 milyar içerisindeki yatırımın 3,5 milyarı ulaşıma ayrılmış durumda." diye konuştu.

Ordu'ya yeni kurulacak üç Organize Sanayi Bölgesine ilave 15 bin kişinin istihdam edileceğinin planlandığını kaydeden Yavuz, "Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde kurulacak üç tane OSB'nin şu anda kamulaştırma işlemleri devam ediyor ve kamulaştırdığımız takdirde buralarda yaklaşık 15 bin kişiyi daha istihdam edilmesi planlanıyor." dedi.

Konuşmasında, Ordu'nun İstanbul'a en fazla göç veren illerin başında geldiğini anlatan Yavuz, bu noktada yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri'nin önemine dikkat çekti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da, Sabah Gazetesi yazarları ve editörlerini Ordu'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek, Türkiye'nin 30'ncu büyük şehri olan Ordu ilinin fındık, kivi ve bal üretiminde 1. sırada olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yavuz ile Başkan Yılmaz, yazarlara plaket verdi.

Program çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.