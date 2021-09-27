Ordu'da 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 12 kilo 350 gram kubar esrar maddesi ile 63 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Gülşen Amelia Hamlin Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:30:52. #1.17#