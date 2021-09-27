Ordu'da 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 12 kilo 350 gram kubar esrar maddesi ile 63 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.