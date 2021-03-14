Ordu'da 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Ordu'da 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalışan şüpheli yakalandı

14.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:12
Ordu'da 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalışan şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalışan ve ekiplere hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 112 Acil Servis ekiplerine saldırmaya çalışan ve ekiplere hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri, Durugöl Mahallesi'nde verilen adrese gitti.

Ekiplerin ulaştığı adreste yol üzerinde bekleyen ve alkollü olduğu öğrenilen Sefa Güven G, ambulansa bindi. Sağlık personelinin tedavi için sorular sorduğu kişi, tedavi istemediğini belirterek ambulanstan indi.

Bunun üzerine 2 acil tıp teknisyeninin aracın ön kısmına bindiği sırada ön kapıyı açan Sefa Güven G, sağlık ekibine saldırmaya çalıştı.

Ambulans şoförünün araçtan inerek sakinleştirmeye çalıştığı kişi, sürücü koltuğuna oturup görevlileri tehdit etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Sefa Güven G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık personelinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olduğu şüpheliye, sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske kullanmamaktan da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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