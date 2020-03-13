Ordu'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, evden getirilen bir pastayı yedi. Pastayı yedikten sonra kusma ve baş ağrısı gibi şikayetleri olan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.

Rahatsızlanan 11 öğrenci, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA