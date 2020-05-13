Ordu'da 11 kişi immün plazma bağışı yapmayı kabul etti
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Ordu'da 11 kişi immün plazma bağışı yapmayı kabul etti

Ordu'da kurulan Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi'ne 11 kişinin immün plazma bağışı yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Ordu'da 11 kişi immün plazma bağışı yapmayı kabul etti
13.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:04

Ordu'da kurulan Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi'ne 11 kişinin immün plazma bağışı yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığıyla mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş vatandaşlardan, Bakanlık talimatları doğrultusunda hızlı, etkili ve güvenli immün plazma teminini sağlamak, bağışçı organizasyon sürecinin ivedi planlanması ve etkin sürdürülmesi için Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi kurulduğu belirtildi.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde kurulan merkezin, 4 Mayıs'ta aktif faaliyet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkezimiz, Kovid-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen birçok vatandaşımıza ulaşmış ve immün plazma bağışı yapmaları için bilgi vererek bağış için davet etmişlerdir. Şu ana kadar immün plazma bağışı yapmayı kabul eden 11 gönüllü bağışçımız bulunmaktadır. Hastalarımıza immün plazma nakli gerektikçe bağışçılarımız Samsun Kızılay Kan Merkezine ulaştırılmaktadır."

Açıklamada, gönüllü bağışçılardan özel bir hastanede görev yapan Uzm. Dr. Ali Satan ve Yalçın Dumlu'nun, tedavileri devam eden hastalara transfer edilmek üzere Samsun Kan Merkezine immün plazma bağışı yaptığı vurgulanan açıklamada, tüm bağışçılara teşekkür edilerek hastalara da acil şifalar dilendi.

Açıklamada, immün plazma bağışlamak isteyenlerin, 0 452 666 2501/1158 nolu telefon numarasından hizmet veren çağrı merkezini aradıklarında kendilerine konuyla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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