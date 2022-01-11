Ordu'da, 1 milyon TL'lik tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
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Ordu'da, 1 milyon TL'lik tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandı

Ordu'da, 1 milyon TL'lik tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da, bir fabrikasından piyasa değeri 1 milyon TL olan tekstil ürünlerini çalan 5 hırsız yakalandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, bir fabrikasından piyasa değeri 1 milyon TL olan tekstil ürünlerini çalan 5 hırsız yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Fatsa İlçesinde 5 şüpheli şahsın bir tekstil fabrikasından ürünler çaldığını tespit etti. Ekipler, fabrikadan çalınan ve piyasa değeri 1 milyon TL olan toplamda bin 529 adet muhtelif lisanlı ürünü ele geçirirken, olayı gerçekleştirdiği düşünülen 5 şahsı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Ordu'da, 1 milyon TL'lik tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandı

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