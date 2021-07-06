Ordu'da 1 mahalle karantinaya alındı
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Ordu'da 1 mahalle karantinaya alındı

Ordu'da 1 mahalle karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Akkuş ilçesine bağlı Damyeri Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

ORDU'nun Akkuş ilçesine bağlı Damyeri Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. 

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akkuş ilçesine bağlı Damyeri Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli oldu. Bu kapsamda Akkuş ilçesi Damyeri Mahallesi'nde 05.07.2021 tarihi saat 05.00'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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