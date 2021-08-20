Ordu'da 1 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi yakalandı

Ordu'da jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 1 FETÖ ve 1 DAEŞ örgütüne mensup 2 kişi yakalandı.

Ordu'da jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 1 FETÖ ve 1 DAEŞ örgütüne mensup 2 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1-20 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonda aralarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçlarından arandıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Şahısların sorgulanması sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı