Ordu Çevre Yolu Şehir Hastanesi önünden geçecek
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Ordu Çevre Yolu Şehir Hastanesi önünden geçecek

17.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:40
Ordu Çevre Yolu Şehir Hastanesi önünden geçecek

Ordu'da halen yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabının, Ordu Üniversitesi (ODÜ) kampüsü içerisinde yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin önünden geçeceği açıklandı.

Ordu'da halen yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabının, Ordu Üniversitesi (ODÜ) kampüsü içerisinde yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin önünden geçeceği açıklandı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte Ordu Çevre Yolu ikmal güzergahı projesi üzerine toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda ODÜ tarafından tahsis edilen arazi üzerine yapılacak olan Ordu Şehir Hastanesi ile ODÜ Cumhuriyet Yerleşkesi'nin Ordu Çevre Yolu ile bağlantısının ve ulaşımının nasıl olacağına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesi'nin yanından geçen Ordu-Giresun çevre yolu ile hastaneye ve yerleşkemize ulaşımın nasıl olacağı hususunda fikir alışverişinde bulunduk. Hem trafiğin aksamaması hem de giriş çıkışlarının rahat bir şekilde yapılabilmesi ve makul bir ulaşımın sağlanması noktasında Ordu Çevre Yolu İkmal Güzergahı haritası üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirdik. Ordu Üniversitesi olarak konu ile ilgili paydaşlarımızla birlikte plan ve program çerçevesinde olası bir sorunun yaşanmaması adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." - ORDU

Ordu Çevre Yolu Şehir Hastanesi önünden geçecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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