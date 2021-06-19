Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışığın görüldüğünü belirtti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışığın görüldüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, birinci etabı 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan yolun ikinci etap inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile 1280 metre çift tüpten oluşan Terzili Tüneli'nin sol tüp kazı çalışmalarını bir süre takip eden Sonel, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sonel, yolda geçen yıl bu vakitlerde çalışma olmadığına, Ordu için önemli olan çalışmanın tekrar başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Bakan Karaismailoğlu'nun desteğiyle Ordu Çevre Yolu'nun yapımına 9 ay önce tekrar başlandığını aktardı.

Kısa sürede çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, 1280 metre uzunluğundaki çift tünelin bugün itibarıyla açıldığını anlatan Sonel, "Terzili Tüneli'mizde ışığı gördük. İnşallah viyadüklerle de Melet Irmağı'nı aşacağız. Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Her iki tüpte 692 metre iç kaplama betonun tamamlandığına işaret eden Sonel, beton ve üstyapı imalatının akabinde elektromekanik imalatın da yapılmasıyla tünelin trafiğe açılmaya hazır olacağını duyurdu.

Sonel, hem çevre yolu hem de hastane inşaatı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Şehir Hastanesi inşaatı tamamlandığında, şehir merkezinden hastaneye ulaşımı sağlayacak olan bu yolla birlikte sosyo ekonomik açıdan bölgeye katkısı büyük olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Sonel, Ulubey-Gürgentepe-Gölköy Yolu'ndaki çalışmaları da inceledi.

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü
Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü
Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü
Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca Gemisavar Füzesi' paylaşımı: Hedef tam isabetle vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atmaca Gemisavar Füzesi" paylaşımı: Hedef tam isabetle vuruldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 15:59:39. #1.14#

title