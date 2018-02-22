Ordu Çevre Yolu ile Geçiş Süresi Azalacak

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Çevre Yolu'nun yaklaşık 1 milyar 600 milyona mal olacağını belirterek, "Dolayısıyla fevkalade bir yatırımdan, önemli bir maliyetten bahsediyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin ile yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Yol güzergahının belli noktalarında duran Yavuz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eskipazar mevkisindeki şantiyede yola ilişkin brifing alan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin rahatlaması açısından yolun bir an önce açılması yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yavuz, 500 metrelik bir bölümde yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Birkaç kez heyelan oldu ve 65 kilometre civarında bir kazık çalışması yapıldığı görülüyor. Yine maalesef üst kesimlerde bir hareketlilik olduğu yönünde arkadaşlarımızın tespitleri var. Bununla ilgili olarak da yine teknik ekiplerimiz bir değerlendirme çalışması gerçekleştirecek. Bu çalışma neticesinde ne yapılması gerektiğine dair bir karar verilmesi gerekiyor. Bunun için de uzman ekipler istişare edecekler, hesaplamalarını yapacaklar. Ona göre yeni bir yol haritası belirlenecek. Belki de ilave herhangi bir şey gerektirmeksizin çalışmalara devam etme fırsatımız olabileceği gibi yolda çalışmaların bir müddet daha gecikmesi söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 21,7 kilometrelik Ordu Çevre Yolu'nun yarısına yakınının, tünel ve viyadüklerle geçildiğini ifade eden Yavuz, bu durumun maliyeti de artıran bir unsur olduğunu dile getirdi.

"Ordu rahatlayacak"

Ordu'nun özellikle jeolojik yapısı nedeniyle heyelanlara çok müsait olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Hizmet ve yatırımların da gecikmesine sebep oluyor. Ordu Çevre Yolu'nun yaklaşık 1 milyar 600 milyon civarında bir maliyeti söz konusu olacak. Dolayısıyla fevkalade bir yatırımdan, önemli bir maliyetten bahsediyoruz." diye konuştu.

Vali Yavuz, sürücülerin, çevre yolu sayesinde bugünkü geçiş süresiyle kıyaslanmayacak ölçüde süratle geçebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci etabın da bitmesiyle beraber bu sorunun büyük ölçüde çözüleceğini düşünüyorum. Bugün Perşembe ilçesinden itibaren Ordu içerisinde şişen trafik arkaya doğru geliyor. Nitekim tır ve diğer kamyonlara yönelik almış olduğumuz tedbirler de bir çare olmadı. 2019 içerisinde ikinci etabını da bitirdiğimizi varsaydığımızda geçiş süresi minimum 5'te 1'ine düşer diye düşünüyorum. Dolayısıyla süratle şehir geçişi sağlanacak. Ordu rahatlayacak diye düşünüyorum."