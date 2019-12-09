: Ordu ceren'in katilinin, cinayetten önce bale kursunun çevresinde olduğu anlar kamerada

09.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:42

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (2)

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 1 gün önce genç kızın bale kursu çevresindeki sokakta yürüdüğü görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının Ceren'in bale kursunun yer aldığı binanın yanındaki bir alışveriş merkezi ile bir iş yerine girdiği, ardından sokakta kalabalık arasında yürüdüğü görülüyor.

'CEREN'İ TAKİP ETMİŞ'

Katil zanlısının, olay günü, Ceren'in sokakta yürüdüğü güzergahtaki farklı güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına; katil zanlısının Ceren'i bir süre arkasından takip ettiği, ardından da karşı kaldırıma geçip takibini sürdürdüğü yansıdı.

CEREN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir'e ait, yeni güvenlik kamerası görüntüleri de tespit edildi. Görüntülerde, olacaklardan habersiz olan Ceren Özdemir'in olay günü, üniversiteden çıkıp, bale kursuna girdiği, saatlerden sonrada kurstan çıkıp evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.

GÜVENLİKÇİDEN PARA İSTEMİŞ

Öte yandan Arduç'un, olaydan 1 gün önce öğle saatlerinde Ordu Ticaret Borsası'nın önünden geçtiği, buradaki güvenlik görevlisinden para istediği de güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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