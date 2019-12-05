Ordu ceren'in katili özgür arduç ordu emniyet müdürlüğü'nden çıkarıldı
Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (4)ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (4)
ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi.
ZANLININ EMNİYETTEN ÇIKARILMASI
ORDU - DHA