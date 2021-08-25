Ordu Büyükşehir Belediyesinin "Sosyal Market"i ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla Sosyal Market projesini hayata geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla Sosyal Market projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi, Altınordu ilçesinde Sosyal Market'i hizmete açtı.

Kentte bağışçılardan toplandıktan sonra paketlenip market raflarına yerleştirilen ürünler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.

Projeden yararlanmak için Büyükşehir Belediyesine başvuran vatandaşlar, ihtiyaç durumu ve hane nüfusuna göre kendilerine verilen "KART 52"deki limit tutarında giyimden gıdaya, temizlikten kırtasiyeye kadar marketten ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden online alışveriş yapma imkanı da tanınan proje çerçevesinde, talep edenlere ürünler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince götürülüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere, Sosyal Market'te, gıdadan kıyafete, züccaciyeden temizlik ürününe kadar her şeyin olduğunu belirterek, "Markette para değil, iyilik geçiyor." dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların buraya gelerek ihtiyacı olan ürünleri temin edebildiğini aktaran Güler, 19 ilçeye ayrıca online hizmet verilebildiğini söyledi.

Güler, bağış noktasında kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, projeyi ilerleyen süreçte diğer ilçelerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay