Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım
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Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım

15.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:59
Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım yapacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Ünye Limanı'nda yükleme boşaltma işlemleri yapan ve süresi dolan özel firma ile sözleşme yenilenmedi.

Tüm yapılacak işlemleri üstlenen belediyenin iştiraki ORBEL AŞ, limanın kapasitesinin artırılması ve ekipmanların teknolojiye uygun yenilenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda limanın rıhtım sayısı 1'den 4'e çıkarılacak.

Halen 6,5 metre derinliğe sahip mevcut yükleme boşaltma rıhtımının yanına 8 metre derinliğe sahip ikinci bir rıhtım inşa ediliyor. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla açıkta bekleyen gemi sayısı düşecek.

Daha sonra limanın derinliğinin artırılması ve yüksek tonajlı gemilerin gelebilmesi amacıyla zemin taraması yapılacak. Bu çalışma ile limanın derinliği 10 metreye çıkarılacak.

Limanın kapasite artırımını sağlamak ve geleceğin konteyner limanını ortaya çıkarmak amacıyla mendireğin bulunduğu kısımda dolgu çalışması da başlatıldı. Ünye Konteyner Limanı'nın (Ünye Port Projesi) ilk ayağı olan 380 dönümlük alanın ilk etapta 80 dönümlük alanı doldurulacak. Bu alanda konteyner, silo depoları, Ro-Ro alanı, dökme yük ve depolama alanı inşa edilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, liman işletmeciliğinden elde edeceği tüm gelirleri yine limanın gelişmesi ve yeni yatırım alanları için harcayacak. Böylelikle elde edilen gelir yatırıma dönüştürülecek. Limanın gelişmesiyle birlikte gemi yükleme boşaltma sayısı ve kapasitesi artacak, ayrıca nakliye ve taşıma alanında yeni iş imkanları ortaya çıkacak.

Ünye Port Projesi, Türkiye'nin prestij projelerinden biri olacak

Yaklaşık 1,5 yıllık süre içerisinde tamamlanması beklenen bu çalışmalarda 50 milyon lira yatırım yapılacak.

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından limanın devamı olarak Ünye Port Projesi kapsamında daha açık alana yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda mendirek inşa edilecek. Derinliği 14 metre olacak limanda rıhtım sayısı artırılacak.

Ünye, Ordu ve Türkiye'nin prestij projelerinden biri olacak Ünye Konteyner Limanı, tüm Karadeniz Bölgesini etkileyecek ve Türk cumhuriyetlerine hizmet verecek konteyner limanı haline getirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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