Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek
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Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle bölgeye hayvan nakil aracı, veteriner hekim ile tıbbi araç gereç gönderdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle bölgeye hayvan nakil aracı, veteriner hekim ile tıbbi araç gereç gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber olduğu belirtildi.

Gönderilen araç ve personelin hayvanların umudu olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 6 günden bu yana farklı şehirlerde devam eden yangınlarda yaralanan hayvanların tedavisi ve nakli için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ekiplerini harekete geçirdi. Ordu ilinde de sokak hayvanları için canla başla mücadele veren ekipler, 1 hayvan nakil aracı, 1 veteriner hekim, 2 personel, tıbbı araç-gereç ve malzemeler ile dün akşam saatlerinde yangın bölgesine doğru yola çıktı. Bölgeye ulaşacak olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen yangınlarda dumandan ve alevden etkilenen hayvanlara anında müdahale ederek birçok hayvanın hayata tutunmasını sağlayacak. İhtiyaç halinde ise farklı bölgelere de destek verecek olan ekipler hayvanların umudu olacak."

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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