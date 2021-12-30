Ordu Büyükşehir Belediyesi yılbaşı tedbirlerini aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi yılbaşı tedbirlerini aldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi yılbaşı tedbirlerini aldı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince yılbaşı öncesinde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirildi.

Halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi yapan tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, iş yerlerinde özellikle temizlik, düzen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık verdi.

Yılbaşı gecesi tedbirleri kapsamında Altınordu'da 96, Fatsa'da 5 ve Ünye'de 4 olmak üzere toplam 105 zabıta ekibi görevlendirildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 74 personel ve 41 itfaiye aracı da herhangi bir olumsuzluğa karşı müdahaleye hazır olarak bekletilecek.

Alo Zabıta 153 hattı ve 444 10 52 numaralı çağrı merkezi, 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet verecek.

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

 ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

 Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title