Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin içini ısıtacak sıcak çorba ikramı yeniden başlıyor

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerde kurduğu stantlarla ve üniversite öğrencileri için kampüse konuşlandırılan mobil mutfak tırı ile kış boyu sıcak çorba ikramı yapıyordu.

Vatandaşlar ve öğrenciler tarafından sevilen bu uygulama pandemi arası ardından tekrar uygulamaya konuluyor.

"Pazar esnafının ve vatandaşların içi ısınacak"

Buharalı Şeyh Şakir Efendi Aşevinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince özenle hazırlanan sıcak çorbalar vatandaşlarla buluşturulmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ekipler, yaya trafiğinin en yoğun olduğu Ceren Özdemir Meydanı'nda; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Pazarı olarak adlandırılan pazar alanlarında kuracağı stantlar ile hem pazar esnafının hem de vatandaşın içini ısıtacak. Pazar yerlerinde ve Ceren Özdemir Meydanı'nda uygulamaya başlanacak olan çorba ikramı, 15 Kasım itibariyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Öğrencilere ders arası çorba molası"

Yine "Ders Arası Çorba Molası" adı altında uygulanacak olan çalışmayla da Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesine gönderilen mobil mutfak tırında öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılacak. Uygulandığı dönemde öğrenciler tarafından sevilen bu çalışma ile ders arasında içini ısıtmak isteyen öğrencilerin mobil mutfak tırını ziyaret etmesi yeterli olacak. 8 Kasım Pazartesi itibariyle 1. ve 2. öğretim öğrencileri için planlamaya alınan uygulama hafta içi her gün 8. 00 ile 10. 00 saatleri arasında ve 18. 00 ile 21. 00 saatleri arasında öğrencilerin hizmetine sunulacak.

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