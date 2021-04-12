Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'a hazır
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'a hazır

Ordu Büyükşehir Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm hazırlıklarını tamamladı.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ordu'da sosyal yardımlarını vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da da çalışmalarını sürdürecek. Pandemi dolayısıyla buruk geçirilecek olan Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sofralarını boş bırakmayıp Ramazan ayının anlam ve önemini hissettirerek gönülleri kazanacak.

İhtiyaç sahiplerinden, görevleri başında çalışan kamu personeline ve iftar saatinde yolda olan vatandaşlara kadar düşünen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca paylaşma ve yardımlaşmada örnek büyükşehir belediyesi olacak.

İhtiyaç sahiplerinin sofraları boş kalmayacak

19 ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşa her gün düzenli olarak sıcak yemek hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı süresince de iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Böylelikle ihtiyaç sahibi vatandaşların sofraları Ramazan ayında da boş kalmayacak.

Görevde bulunanlara Büyükşehir'den iftar

Ramazan ayı boyunca iftar saatinde görevleri başında bulunan kamu personellinin iftar yemeği Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Kamu personelleri oruçlarını Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemekleri ile açacak.

Ordu'nun giriş ve çıkışlarına iftar standı kurulacak

Her gün Ordu'nun giriş ve çıkışlarında iftar standı kuracak olan Büyükşehir Belediyesi, evlerine gitmek üzere olan ancak yetişemeyecek durumda bulunan vatandaşlara iftar yemeği ikramı yapacak. Sıcak yemeklerini alan vatandaşlar acele etmeden iftarlarını bulundukları yerde açabilecek.

Her gün bir ilçede iftar standı kurulacak

Ramazan ayı süresince Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin her gün birinde iftar standı kurarak vatandaşlara iftar yemeği hizmeti verecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda iftar standı kurulacak

Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda iftar standı kurarak vatandaşlara iftar yemeği verecek. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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