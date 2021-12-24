Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak çorba uygulaması gençlik merkezlerinde ve üniversite kampüsünde gençlerin içini ısıtıyor

ORDU (Habermetre) - Ordu Büyükşehir Belediyesi 7 gün 24 saat açık olan Ordu Gençlik Merkezi'nde ders çalışan ve sosyal aktivitelerde bulunan gençler ile Ordu Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler için başlattığı sıcak çorba ikramlarına devam ediyor.

Gençlik merkezinde tüm gün, üniversite kampüsünde ise belirlenen saatlerde yapılan çorba ikramı gençlerin beğenisini kazanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği "Bir Çorba İyi Gider" uygulaması gençlerin beğendiği uygulamalar arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda yaptığı uygulama ile 7 gün 24 saat hizmet veren Ordu Gençlik Merkezinde ders çalışan, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunan öğrencilere her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor.

"Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Genç'ten Başkan Güler'e teşekkür"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, uygulama dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

İl Müdür Genç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "6 yıldır resmi tatillerde de dahil 7/24 saat gençlerimiz için açık olan Ordu Gençlik Merkezimizde ders çalışan gençlerimize Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapılmaktadır. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e gençlerimiz adına teşekkür ederim"

"Ders arası çorba molası" uygulaması da devam ediyor"

Büyükşehir Belediyesi öte yandan "Ders Arası Çorba Molası" uygulamasıyla üniversite öğrencileri için Ordu Üniversitesi kampüsüne konuşlandırdığı mobil mutfak tırı ile sıcak çorba ikramlarına da devam ediyor. Ders aralarında mola veren öğrenciler mobil mutfak tırına gelip Büyükşehir Belediyesinin çorba ikramını alarak hem kış günlerinde içlerini ısıtıyor hem de karınlarını doyurmuş oluyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ikram edilen sıcak çorba hafta içi her gün 8. 00 ile 10. 00 ve 18. 00 ile 21. 00 saatleri arasında öğrencilerle buluşturuluyor.

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