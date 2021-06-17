Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerel bir televizyon kanalında belediyeyle ilgili yer alan iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerel bir televizyon kanalında belediyeyle ilgili yer alan iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Söz konusu kanalın iddiaları doğrudan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şahsı manevisini hedef alan bir itibar suikastı olduğuna dikkat çekildi.

Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün yerel bir televizyon kanalında, "Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkında yer alan asılsız iddialar ve iftiralarla ilgili" açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Asıl görevi halkı doğru bilgilendirmek olan bir televizyon kanalının, elindeki medya gücünü tehdit ve şantaj amaçlı bir suç aletine dönüştürerek gündeme getirmeye çalıştığı asılsız, temelsiz, hiçbir belge ve gerçek bilgiye dayanmayan iddialar, tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Söz konusu kanalın iddiaları doğrudan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şahsı manevisini hedef alan bir itibar suikastıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Elindeki medya gücünü şantaj ve tehdit aracı olarak kullanarak belediye kaynaklarına adeta çökmeye çalışan, taleplerine olumlu cevap alamayınca ne yapacağını şaşırarak tetikçiliğe soyunan tefessüh etmiş bu medya kuruluşuyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla iftiraları haber kılığında servis eden bu medya kuruluşunun açıktan ve doğrudan tehdit ve şantaj içeren gayri ahlaki duruşuyla hukuk ve kamuoyu önünde sonuna kadar mücadele edeceğimizi, Ordu'nun kaynaklarını bugüne kadar hiçbir çıkar, rant ve menfaat grubuna peşkeş çektirmeyen hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızın bundan böyle de bütün tehditlere ve engellemelere rağmen hız kesmeden devam edeceğini, geçmiş alışkanlıklarından vazgeçemeyen birtakım kirli ve karanlık odaklarla ve onların işbirlikçileriyle olan mücadelemizin cesaretle süreceğini, Ordu halkının hakkını, hukukunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar muhafaza ve müdafaa etmekte kararlı olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz." - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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