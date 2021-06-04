Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Tarafından Sepet Örücülüğü Kursu Açıldı
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Tarafından Sepet Örücülüğü Kursu Açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Tarafından Sepet Örücülüğü Kursu Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Teknolojik aletlerin bulunmadığı tamamen insan emeği üzerinden üretimin yapıldığı kursta aktif 15 kursiyer eğitim alıyor.

Teknolojik aletlerin bulunmadığı tamamen insan emeği üzerinden üretimin yapıldığı kursta aktif 15 kursiyer eğitim alıyor.

Ordu'da, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan sepet örücülüğü kursu açıldı. Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) Fatsa Şubesi'nde açılan kursta, el emeği göz nuru ürünler nakış nakış işleniyor.

Kursa katılan 15 kursiyere; buğday sapı, saz ve kamış gibi esnek dal veya liflerden örülerek yapılan sepetlerin, yapılış aşamaları anlatılıyor.

128 saatlik kursun sonunda belgeleri verilecek kursiyeler, sepet örücülüğüne başlayacak. Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan alanında uzman eğitmenin görev yaptığı kursta kursiyerler, sepet örücülüğü mesleğini tüm detaylarıyla birlikte öğreniyor.

Kursda, çok amaçlı sepetler, turistik ve hediyelik eşyalar, avize, saksı altı, sunum tepsisi, supla, ekmeklik, vazo gibi el emeği göz nuru sepetler üretiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kursların haziran sonuna kadar devam ettiğine vurgu yapılarak, katılmak isteyen vatandaşların Fatsa ORMEK şubesine başvurmaları istendi.

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Kaynak: Habermetre

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