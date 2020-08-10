Ordu Büyükşehir Belediyesi kendi asfaltını üretiyor
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Ordu Büyükşehir Belediyesi kendi asfaltını üretiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi asfaltını üretmeye başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kendi asfaltını üretiyor
10.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:49

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi asfaltını üretmeye başladı. Saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olan tesiste asfalt üretimine başlayan Büyükşehir Belediyesi 3 ayda 1 milyon 80 bin lira tasarruf etti.

Türkiye'nin en fazla kırsal ağına sahip Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi asfaltını üreterek önemli bir aşama kaydetti. Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL tarafından dünyanın en iyi üç asfalt plent üreticisi markasının teknolojisi ile Mayıs ayında kurulan tesiste saatte 180 ton asfalt üretiliyor. Saatte 300 ton asfalt üretim kapasitesine sahip tesiste 3 ayda 54 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirildi.

3 ayda 1 milyon lira tasarruf

Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi, 3 ayda 1 milyon lirayı aşkın tasarruf yapma imkanı buldu. Buna göre; 54 bin ton asfalt, özel firmalardan alınması durumunda 5 milyon 130 lira ödenecekti. Ancak tesisin kurulmasıyla birlikte agrega(taş), personel, elektrik, doğalgaz, zift gibi maliyetlere rağmen 54 bin ton asfaltın tüm maliyeti 4 milyon 50 bin lira oldu. 3 ayda 1 milyon 80 bin lira tasarruf sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, tesisin tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla tasarruf miktarını her ay daha da arttıracak.

"Konforlu yollar inşa edeceğiz"

Çalışmalar sonucunda Ordu'nun ihtiyaçlarına cevap verebilecek son teknolojiyle donatılmış Asfalt Plent Tesisi'nin şehre kazandırıldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan bir il olduklarına dikkat çekti. Güler, "Göreve geldiğim günden bu yana Ordu'da yaşanan yol sorununun çözümünü hızlı ve etkili bir şekilde halledebilmek amacıyla harekete geçmiştik. Çalışmalarımız sonucunda son teknolojiyle donatılmış asfalt plent tesisimizi şehrimize kazandırdık. Hem ekonomik hem de zamandan tasarruf sağlayacak bu tesisle birlikte 19 ilçemizde kaliteli ürün ile konforlu yollar inşa edeceğiz. En iyi hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirmek bizlerin görevi. En küçük yerleşim yerinden en büyüğüne kadar hizmet götürmek durumundayız. Bu sebeple vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, huzurunu ve güvenliğini artıran önemli sorunlara neşter vuruyoruz. Bu tesiste bu anlamda yaptığımız çalışmalarımızdan bir tanesi. Asfalt plent tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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