Ordu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği 'Sosyal Market' projesi ile dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor

Sosyal belediyecilikte yaptığı çalışmalarla birçok belediyeye örnek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, açtığı "Sosyal Market" ile dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Sosyal belediyecilikte yaptığı çalışmalarla birçok belediyeye örnek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, açtığı "Sosyal Market" ile dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Her geçen gün yardım zincirine yeni bir halka ekleyen Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesinde kurduğu Sosyal Market ile dezavantajlı vatandaşların yanında oluyor. Vatandaşların giyimden gıdaya, temizlikten kırtasiyeye kadar tüm ihtiyacını giderdiği bu markette para değil, iyilik geçiyor. İhtiyaçlarını karşılamak için markete gelen vatandaşlar dilediği ürünleri kendileri seçiyor, sepetlerini ihtiyaçlarına göre dolduruyorlar. Alışveriş sonrası kasaya gelen vatandaşlar ürünleri okutup hiçbir ücret ödemeden alışverişlerini tamamlıyorlar.

"Vatandaşlarımız bu projeden oldukça memnunlar"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, vatandaşların istedikleri gibi alışveriş yaptıkları için bu projeden oldukça memnun olduğunu söyledi. Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu: "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in fikir öncülüğünde Ordu'ya kazandırdığımız marketle dar gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. İhtiyacı sahibi olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşlarımız buradan kolaylıkla dilediği gibi alışverişlerini yapıyorlar. Marketimizde A'dan Z'ye her türlü ürün bulunuyor ve vatandaşlarımız istediklerini alabiliyor. Bu hizmeti ise onlardan hiçbir karşılık beklemeksizin gerçekleştiriyoruz. Kendileri istediği gibi alışveriş yaptıkları için vatandaşlarımız bu projeden oldukça memnun durumdalar. Bu imkanı vatandaşlarımıza sunmamızda bizlere ön ayak olan Başkanımız Hilmi Güler'e sonsuz teşekkür ediyoruz. "

"Süreç nasıl işliyor? "

Kurulan bu marketten yararlanmak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunuyor. Başvuru sonucunda gerekli incelemesi yapılan ve gerçek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara KART 52 kartı veriliyor. Kartın içerisinde vatandaşların muhtaçlık durumuna ve hane sayısına göre puan yüklenerek vatandaşlar, bu markette dilediği gibi alışveriş yapılabiliyor. İhtiyaç sahipleri isterlerse mobil uygulama üzerinden online alışveriş yapma imkanı bulurken Büyükşehir Belediyesi ekiplerince evlerine kadar götürülüyor.

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Kaynak: Habermetre