Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayata Geçirdiği 'Engelsiz Ordu Taksi' Projesi ile Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet Veriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hizmete açılan Engelsiz Ordu Taksi ile engelli ve yaşlı vatandaşlar hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka vb. kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini kolay ve rahat yerine getiriyorlar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hizmete açılan Engelsiz Ordu Taksi ile engelli ve yaşlı vatandaşlar hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka vb. kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini kolay ve rahat yerine getiriyorlar.

"Engelsiz Ordu Taksi" için talepte bulunan vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor ve ev dışında olan zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. İşlemleri biten vatandaşlar yine Engelsiz Ordu Taksi hizmetiyle evlerine geri götürülüyor. Bu sayede vatandaşlar zahmetsizce gidecekleri yere ulaşabiliyorlar.

"Gece gündüz demeden"

Engelli ve yaşlı vatandaşların istedikleri takdirde işlerini Engelsiz Ordu Taksi hizmetiyle hallettiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, "Bizde onları bizzat evlerinden alarak istedikleri yere götürüyor, işlerini halletmesinde yardımcı oluyor ve yine ekiplerimiz eşliğinde evlerine bırakıyoruz. Gece gündüz demeden onların hizmetine bu imkanı sunuyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştırarak dualarını almak bizlere yetiyor". dedi. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre