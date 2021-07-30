Ordu Büyükşehir Belediyesi, geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye Eğitim Merkezinde (OBİTEM) geleceğin itfaiyecilerine eğitim veriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye Eğitim Merkezinde (OBİTEM) geleceğin itfaiyecilerine eğitim veriliyor.

Belediyenden yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ile İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilere yönelik OBİTEM'de staj programı düzenlendiği belirtildi.

Türkiye'nin birçok ilinde üniversite eğitimlerini sürdüren ve il dışından Ordu'ya gelen öğrencilerin, itfaiyecilik alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz Bölgesi'nde öncü bir eğitim merkezi olan OBİTEM'i tercih eden öğrencilere, staj eğitimleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, itfaiye mesleği hakkında genel bilgiler, afet çeşitleri, deprem yönetimi ve organizasyonu, müdahale yöntemleri, sivil savunma ve acil durum planları gibi genel ve teknik konularda eğitim veriliyor. Eğitimin uygulama kısmında ise yangın ortamında, yangın kaynağının bulunmasında, mahsur kalanların kurtarılmasında gibi itfaiyeciliğin zor koşullarıyla da yüzleşmeleri sağlanıyor."

Uygulamalı eğitimlerde ilk kez itfaiye kıyafeti giyen öğrencilerin, yangın gözlem istasyonunda yangının safhalarını gözlemleyerek, doğru müdahale yöntemlerini öğrendiği ve yangın evinde dumanlı ve karanlık ortamda ilerleme, yön bulma ve yaralı tahliyeleri gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

Stajyer öğrencilerin ayrıca sahada yangınla mücadele, LPG, doğal gaz ve akaryakıt yangınlarına müdahale, enkaz altından arama kurtarma çalışması, trafik kazalarında araçta sıkışan yaralıların kurtarılması gibi birçok konuda da gerçeği aratmayan tatbikatlarla mesleğin zorluklarını öğrendiğine dikkat çekildi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi, geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi, geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi, geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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