Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa İlçesinde Özel Çocuklar İçin Sera Kurdu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesine 120 m2'lik sera kurdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesine 120 m2'lik sera kurdu.

Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendislerinin destekleri, özel öğrenciler ve öğretmenleri tarafından yetiştirilecek ürünlerle birlikte, hem öğrenciler tarımla iç içe olacak hem de okulun döner sermayesine katkı sağlanacak. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Okulu idarecileri, öğrencilerine tarım eğitimi vermek için Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla, okul bahçesine 120 m2'lik alana sera kuruldu. Serada özel çocuklara yönelik, doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, içerisinde damlama sulama sistemi, havalandırma sistemi, gübreleme tankı gibi modern donanımların yer aldığı serada, öğrencilerin toprağa dokunarak üretmenin mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi.

"Özel çocuklar tarımla iç içe olacak"

Kurulan seraya her zaman destek vereceklerini ifade eden Ultav, "Özel çocuklarımıza sahip çıkmak, onların sağlıklı bir sosyalleşme süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla birlikte duyarlı davranmak durumundayız. Büyükşehir Belediyemiz Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli teknik personeller tarafından serada üretilecek ürünler ve yapılacak çalışmalarla ilgili destek verilecek" dedi.

"Destekler devam edecek"

"Covid-19 pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu açık bir şekilde görüldü" diyen Ultav, sözlerini şöyle sürdürdü; "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin üretim ve araştırma kültürüyle yetişmeleri, toprağın değerini bilmeleri için yapılan bu çalışmalar son derece önemlidir. Büyükşehir Belediyemizce tarımsal üretimle ilgili uygun koşulları taşıyan ve talep eden okullarımıza öğrencilerin deney, araştırma gibi bilimsel etkinlikler yapmaları ve doğayla, toprakla bütünleşmeleri için verilen destekler devam edecek"

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Kaynak: Habermetre