ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU Büyükşehirler Belediyesi, araç filosuna 6 aracı daha dahil etti.

ORDU Büyükşehirler Belediyesi, araç filosuna 6 aracı daha dahil etti. 2 yılda toplam 130 iş makinesine ulaşan belediye, yeni araçlarla filosunu güçlendiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nda kullandırılmak üzere 6 aracı, filosuna kattı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni alınan araçların incelemesini yaptı. Filoya dahil eden araçların kentin öz malı olduğunu belirten Güler, göreve geldiklerinden bu yana 130 iş makinesini şehre kazandırdıklarını söyledi. Güler, '95 iş makinesi ile bir hareket başlatmıştık. Dolayısıyla mal sahibi olan bir belediye olarak bu çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bugünde İtfaiye Daire Başkanlığımız ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlı emrinde kullanılmak üzere satın aldığımız araçları yerinde inceledik. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi araç parkımızı her geçen gün büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Satın aldığımız bu araçlara ilave olarak yılsonuna kadar yeni araçları filomuza katacağız. Böylece mal sahibi bir belediye olarak 95 iş makinesinden bu sayı aradan geçen süre içinde 130'a çıkmış oldu. Kiralama yapmadan araya aracının girmediği kimsenin nazını sözünü çekmeden hem daha verimli çalışma gerçekleştirmiş hem de daha kaliteli hizmet yapmış olacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz' ded

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Cahit Özkan Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Bülent Ersoy Ceyda Düvenci
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 17:10:18. #1.13#

title