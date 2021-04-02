Ordu Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği 62 iş makinesi ve 58 kamyonla gücüne güç kattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği 62 iş makinesi ve 58 kamyonla gücüne güç kattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kiralanan araçlarla birlikte, 2021 yılında, 19 ilçede, bin kilometre asfalt ve beton yol yapılması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için 120 kamyon ve iş makinesini filosuna kattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesiyle birlikte, iki yılda 860 kilometre asfalt yola imza atılarak, rekor kırılan Ordu'da, 2021 hedefi bin kilometre olarak belirlendi. Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda 95 yeni iş makinesini bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi, kentin yol sorununu ortadan kaldırmak için 62 iş makinesi ve 58 kamyonu daha makine parkına ilave etti. Araç kiralama yöntemiyle alınan yeni araç ve ekipmanlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in katıldığı törenle hizmete girdi.

120 iş makinesi ve kamyon hizmete girdi

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Genel Sekreter Alp, "Yapmış olduğumuz ihaleyle 62 adet loder ve greyder silindir ile diğer iş makinesi ve 58 adet kamyonla birlikte 19 ilçemizde hizmet vereceğiz. Makine parkımız ve araç filomuzu güçlendirdik. Bu zamana kadar Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde 860 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturduk. Bu yılda Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından aynı amaçla araçları kiraladık" dedi.

Hedef bin kilometre asfalt yol

"Bu yıl bin kilometre yol yapmayı hedefliyoruz" diyen Genel Sekreter Alp, "Tamamı sıfır olan iş makineleriyle birlikte, arıza meydana gelmeden, gece gündüz demeden çalışmalara aralıksız devam edeceğiz. Aynı zamanda bölgemiz sel taşkın ve heyelan bölgesi. Zaman zaman buralarda doğal afetlere maruz kalabiliyoruz. Daha önce belediye envanterine 95 iş makinesi katmıştık. Yeni araçlarımızla birlikte artık daha güçlüyüz. Yeni araçlarımız ilimize hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı