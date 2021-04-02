Ordu Büyükşehir Belediyesi 20 bin öğrenciye dezenfektanlı kalem dağıttı
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Ordu Büyükşehir Belediyesi 20 bin öğrenciye dezenfektanlı kalem dağıttı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu Büyükşehir Belediyesi 20 bin öğrenciye dezenfektanlı kalem dağıttı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 20 bin öğrenciye, içerisine dezenfektan ve kolonya doldurulabilen tükenmez kalem dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 20 bin öğrenciye, içerisine dezenfektan ve kolonya doldurulabilen tükenmez kalem dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalemlerin, bir süre önce Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlatıldığını söyledi.

Alp, kalemlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, okullar tek tek gezilerek görevliler tarafından öğrencilere ulaştırıldığını ifade etti.

Sprey şeklinde tasarlanan kalemlerin içerisine dezenfektan ve kolonya konulabildiğini belirten Alp, "Bu dönemde temizlik son derece önemli. Yetkililer ısrarla salgın döneminde hijyen temizliğine dikkat çekiyor. Öğrencilerimiz sınava hazırlandığı bu süreçte de kalem sayesinde ellerini rahatlıklar dezenfekte edebilecek." dedi.

Kalemlerin sayısının daha da artırılarak okullara dağıtımının devam edeceğini bildiren Alp, ilk etapta 20 bin kalemle başladıklarını, yürütülecek çalışmayla bunun devamının geleceğini söyledi.

Belediye olarak öğrenciler için projeler üretmeye devam ettiklerini de dile getiren Alp, daha önce kalem durak, çok amaçlı spor salonları ve sahaları da yaparak gençlerin hizmetine sunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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