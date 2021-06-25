Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması
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ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUT PROJESİ YARIŞMASI09. 04. 2021 tarih ve 31449 Sayılı Resmi Gazetede, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması düzenlenecektir.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUT PROJESİ YARIŞMASI

09. 04. 2021 tarih ve 31449 Sayılı Resmi Gazetede, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması düzenlenecektir. Proje Teslim tarihi 26 Temmuz 2021 saat 17. 00. Güncel şartnameyi www. yarisanordu. com adresinden indirebilirsiniz.

Proje Teslim Tarihi ve Saati: 26/07/2021, saat 17: 00'ye kadar (aynı zamanda Postaya verilme tarihi ve saati) Jüri Değerlendirme Süreci: 05/08/2021 - 07/08/2021 Sonuçların İlanı: 09/08/2021 Kolokyum ve Ödül Töreni: 16/08/2021

YARIŞMA HAKKINDA

Ordu genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin, tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Ordu ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun konut projesi yarışması düzenlenmek istenmiştir. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile Ordu'nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri yapmak, bu yapıları yaygınlaştırmak, yöresel mimariye olan ilgiyi ve hassasiyeti artırmak amaçlanmıştır.

BAŞVURU BELGELERİ

Ekip Listesi

Ekip İletişim Formu

Katılım Tutanağı

Yarışma Şartnamesi

Yarışma ile ilgili sorularınız için yarisan@ordu. bel. tr e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi: 444 10 52

Kaynak: Habermetre

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