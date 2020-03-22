Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı - Haber
İçişleri Bakanlığı, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Sağlık, Politika, Güncel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı

70 yaşındaki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından "Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

22.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:09
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından "Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış" paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüste en riskli grup olan yaşlıları korumak için 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi.

Bu kararın ardından yaşı 65'in üzerinde olan siyasetçilerin durumu da merak konusu oldu.

"BEN YAKALANDIM GENÇLER"

Twitter'da bir kullanıcı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i etiketleyerek "Mehmet Amca çıkma dışarı, sokakta görürsem belediyeyi ararım" diye yazdı.

Güler de bu paylaşıma "Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış. Sizleri tanımak güzeldi, kendinize iyi bakın :)))" diye karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının yasaklandığını duyurdu.

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır. ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

Mehmet Hilmi Güler, 22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde %56,93 oy olarak Ordu Belediye Başkanı oldu.

İlgili Haberler

Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Haber
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler Haber
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haber
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haber
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 00:12:26. #1.15#
title