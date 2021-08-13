Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sağanağın etkili olduğu Fatsa'da incelemelerde bulundu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sağanağın etkili olduğu Fatsa ilçesinde incelemeler yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sağanağın etkili olduğu Fatsa ilçesinde incelemeler yaptı.

Güler, ilçede şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen yerlerde, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Fatsa'ya bugün fazla miktarda yağmur düştüğünü belirten Güler, yağışın etkili olduğu yerlerde 310 iş makinesi, 470 personelle çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Belediyelerin koordineli şekilde çalıştığını vurgulayan Güler, şu an itibarıyla bazı yerlerin ulaşıma yeniden açıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu dile getirdi.

Meteoroloji'den gelen haberlere göre yağışın biraz daha devam edeceği bilgisini aktaran Güler, süreci hep birlikte sıkı şekilde takip ettiklerinin altını çizdi.

Güler, vatandaşlardan dere yataklarına herhangi bir şey yapmamaları çağrısında bulunarak, "Aslında burada biraz daha kontrollü. Dere yataklarına çok şükür daha disiplinli şekilde bakıyoruz ama yağmur miktarı bu sene hep bütün rakamların üzerinde. Onun için bunun mühim olan yönetilmesi, kontrol altında tutulması. Bunu da çok şükür şimdiye kadar sağladık." diye konuştu.

Yağışın etkili olduğu yerlerde parça parça heyelanlar da yaşandığı bilgisini paylaşan Güler, ekiplerin buralara da müdahale ettiğini söyledi.

Güler, yağmur nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda da su birikintisi nedeniyle trafiğin bir süre durduğunu, ekiplerin çalışması sonucu yolun yeniden trafiğe açıldığını sözlerine ekledi.

Ünye'de yağış iki mahalleyi etkiledi

Yağış Ünye ilçesinin kırsal kesimindeki Çiğdem ve Yeşilkent mahallerinde de etkili oldu.

Çiğdem Mahallesi'nden geçen Kuru Dere'nin debisinin yükselmesi sonucu su yola taştı, bir süre ulaşımda aksama meydana geldi.

İki mahallenin bazı kesimlerindeki tarım arazileri su altında kaldı, yer yer de toprak kaymaları meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay