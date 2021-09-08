Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir dizi ziyaretler için Bayburt'a gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, harman şenliğinin sonuna yetişerek burada tırpan sallayıp, tırmık çekti, halaya katılarak yöresel oyunlara eşlik etti.

Bir dizi ziyaretler için Bayburt'a gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, harman şenliğinin sonuna yetişerek burada tırpan sallayıp, tırmık çekti, halaya katılarak yöresel oyunlara eşlik etti.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu işadamı Kenan Yavuz'un daveti üzerine Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyüne gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tarlada düzenlenen harman şenliğine katıldı. Burada tırpan sallayıp, tırmık çeken Güler, çiftçilerin alın terine ortak oldu.

Program için gelen Trabzon'dan gelen 'Efsaneler' adlı Akçaabat Halk Oyunları ekibini izleyip vatandaşların oynadığı yöresel halaya katılan Güler, Bayburtluların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Avrupa Müze Forumunca 2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silleto Ödülü'ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret ettik. Selçuklu mimarisinin kusursuz şekilde işlendiği, içerisinde birbirinden nadide eserlerin bulunduğu müzeye hayran kaldım. Burada yapılan etkinlikleri çok beğendim. Ordu'da da yapabilir miyiz diye düşünüyorum." dedi. - BAYBURT

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Bayburt'ta tırpan sallayıp, halaya katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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