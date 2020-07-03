Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, vatandaşlarla buluştu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahalleyi ziyaret eden Güler'in yöresel yiyeceklerin ikram edildiği sofrada vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediği belirtildi.

Çocukluğu Taşbaşı ve Kirazlimanı mahallelerinde geçen Güler'in, çocukluk arkadaşlarının da bulunduğu masada halkla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığı aktarıldı.

Mahalle sakinlerinin, ilçede kumsal üzerinde inşa edilen çok katlı, insan hayatı için tehdit oluşturan ve kent silüetini bozan 280 daireli 3 blok halindeki gökdeleni kararlı tutum göstererek yıkan Güler'i takdir ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Başkan Güler'in, "Burası artık daha güzel bir yer olacak. Bu yapının bulunduğu alan halka açılacak. Zaten kıyılar halkındır. Burası çekim ve cazibe merkezi olacak. Bu yerin güzelliklerinden herkes faydalanacak. Milletin malını, millete açıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA