Ordu Bu da Seyyar Restoran

Bu da seyyar restoran

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalıştıktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya dönen Musa Elikçi (40), Samsun'dan satın aldığı eski otobüsü restorana dönüştürdü. Otobüsün içerisine televizyon, ızgara, mutfak, kuzine soba, masa ve sandalye gibi eşyalarla donatan Elikçi, köyleri dolaşarak köfte ekmek satışı yapıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalışan Musa Elikçi, döndüğü memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşamaya başladı. Samsun'dan eski bir yolcu otobüsü satın alan evli ve 3 çocuk babası Musa Elikçi, otobüsün içerisini özel donanımla seyyar restorana çevirdi. Otobüsün içerisine televizyon, ızgara, mutfak, kuzine soba, masa ve sandalye gibi eşyalarla donatan Elikçi, köyleri dolaşarak köfte ekmek satışı yapıyor.

Kemal Sunal'ın bir filminden esinlenerek böyle bir şey yapmaya karar verdiğini, gördüğü ilgi karşısında da işlerinin iyi gittiğini belirten Musa Elikçi, Marmaris'te ağabeyimin restoranında çalıştım, daha sonra memleketime geri dönmeye karar verdim. Buraya gelince kafama göre iş bulamadım. Eski bir otobüs aldım köfte arabasına çevirdim. Köylere gittiğimde herkes merakla şaşkınlığını gizleyemiyor. Çok şükür işlerimizde gayet iyi. Otobüse binerek çay içiyorlar, köfte yiyorlar. Sosyal medyada paylaşmak için sürekli fotoğraf çekiniyorlar. Buda işlerimize olumlu yansıyor. İstediğimiz zaman otobüsü hareket ettirebiliyoruz, köyleri gezip hizmeti ayağa götürüyoruz dedi.

OTOBÜSÜ GÖRÜNCE MOLA VERİYOR

Karadeniz-Akdeniz yolunun Mesudiye'den geçtiğini, yolun geniş olmasıyla otobüsün yolda rahat hareket ettiğini, yol üzerindeki köylere de giderek belli günlerde seyyar restoran hizmeti verdiğini anlatan Musa Elikçi, Memleketimize geri döndük çok şükür ekmek paramızı kazanıyoruz. Genelde park halinde hizmet veriyoruz. Yoldan geçen otobüsü görünce mola verip çay içiyor, köfte yiyor. Karadeniz-Akdeniz yolu daha tamamlanmadan daha çok rağbet var, bu yol bittiği zaman işlerimin daha da artacağını umuyorum. Yaz dönemi memlekete gurbetçilerde çok geliyor. Ege'de, Akdeniz'de turizm bölgelerinde böyle hizmetler var. Kendi memleketimizde de böyle bir hizmeti yapalım istedik şeklinde konuştu.

Mesudiye'de oturan Sinan Biçer, Köyde kafa dinlemek için buraya otobüse geliyoruz. Ben görünce aklıma ilk rahmetli Kemal Sunal'ın seyyar bir evi vardı, o film geldi. Arkadaşlarla toplantı yerimiz artık burası, bizim içinde gayet iyi oldu. Hem köftemizi yiyoruz, hemde çayımızı içip sohbet ediyoruz ifadelerini kullandı.

Aracıyla Mesudiye'ye giderken otobüsü görünce merakını gidermek için mola verdiğini ve çok şaşırdığını belirten Hüseyin Özbucak ise, bölgede daha önce böyle bir şeye rastlamadığını da söyledi.

Kaynak: DHA