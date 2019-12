: Ordu bale kursu yetkilisi ceren'i anlattı 7 yaşında başladı, hayatını sanata adamıştı

07.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:52

Bale kursu yetkilisi Ceren'i anlattı 7 yaşında başladı, hayatını sanata adamıştı

ORDU'da evinin bulunduğu bina girişinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in (20) bale sanatı tutkunu olduğu ortaya çıktı. 7 yaşında baleye başlayan, 2017'fe ise usta öğretici belgesini alan Ceren Özdemir'in baleyi öğrendiği kursun yetkilisi Elvin Canik, 'Hayatını sanata adamıştı dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu bina girişinde kendisini takip eden Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bale sanatı tutkunu olduğu ortaya çıktı. Ordu'daki özel bir bale ve sanat kursunda giderek 7 yaşında bale öğrenmeye başlayan genç kız bu alanda katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti. Ceren Özdemir'in baleye başladığı bale ve sanat kursunun yetkilisi Elvin Canik, genç balerini anlattı.

"ELİMİZDE BÜYÜDÜ'

Olayı duyduğunda büyük şok yaşadığını belirten Canik, 'Ceren, 7 yaşındayken bizim bale kursumuza geldi. Aslında elimizde büyüyen bir çocuğumuzdu, 10 yıl birlikte çalıştık. Daha sonra 2017'de usta öğretici belgesi aldı. Ordu Üniversitesi'nde okuyordu. Söylenecek çok şey yok, bir melek uçtu gitti. Sözün bittiği yerdeyiz. Hepimiz hala şoktayız dedi.

Ceren'in baleyi çok sevdiğini anlatan Canik, Baleyi çok seviyordu, boş zamanlarında bile buraya gelir, bale hocamızdan ders alırdı, burada vakit geçiriyordu. Denge çubuğunda saatlerce çalışıyordu. Bale öğretmeni olmak istiyordu ama bir melek gibi uçtu gitti. Hayatını sanata adamıştı, sanatın her dalını seviyordu. Belki, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek bir balerin olacaktı. 4 yıl önce Tiflis'te düzenlenen bir bale yarışmasına gitmiştik, dünyanın her yerinden gelen balerinler vardı. O yarışmada bizim bale grubumuz birinci oldu, grubun içinde Ceren de vardı. Cerenimiz, bir ceylandı. Ailesi her zaman destek oluyordu, her zaman yanındaydı. Allah, onlara büyük sabır versin? dedi.

