Ordu Arı Yetiştiricileri Birliğinden "arı sütünü güvenilir yerlerden alın" çağrısı
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Ordu Arı Yetiştiricileri Birliğinden "arı sütünü güvenilir yerlerden alın" çağrısı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliğinden 'arı sütünü güvenilir yerlerden alın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, vatandaşları, arı sütünü güvendikleri yerlerden almaları tavsiyesinde bulundu.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, vatandaşları, arı sütünü güvendikleri yerlerden almaları tavsiyesinde bulundu.

Çiftçi, AA muhabirine, arı sütüne ilginin her geçen yıl arttığını ancak üretimin yeterli olmaması nedeniyle çoğu zaman piyasada bulunamadığını söyledi.

Ordu'da arı sütü üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Çiftçi, birlik olarak bazı kurumlarla yapılan ortak projelerin sürdüğünü aktardı.

Çiftçi, özellikle Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde arı sütü üretiminin arttığını kaydederek, ilerleyen yıllarda üretimi daha fazla artırıp arı sütü ithalatını olabildiğince aşağıya çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Üretimin hedeflendiği gibi gitmesi durumunda Türkiye'nin arı sütü ihracatı yapan bir ülke olabileceğini ifade eden Çiftçi, bunun için altyapı ve tecrübeye sahip olunduğunu söyledi.

Çiftçi, arı sütünün güvenilir yerlerden satın alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız güvendikleri üreticilere ya da arıcılar birliklerine başvurarak arı sütü satın alabilirler. Kesinlikle güvenmedikleri yerlerden arı sütü temin etmesinler." dedi.

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen arı sütünün önemli bir besin maddesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, böylesine kıymetli bir ürünün güvenilir yerlerden alınmasının son derece faydalı olacağını dile getirdi.

Çiftçi, birlik olarak arı sütünün gramını 10 liradan sattıklarını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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