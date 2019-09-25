Ordu 35 yıllık çöplük yeşil alan oluyor

25.09.2019 12:07

35 yıllık çöplük yeşil alan oluyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde, hazırlanan projeyle, 35 yıldır gelişigüzel vahşi depolama yönteminin uygulandığı 80 dönümlük çöp depolama alanının yeşil alana dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süredir çözülemeyen çevre sorunu olmaya devam ediyor. Soruna çözüm için bir araya gelen belediyeler çöp depolama alanları oluştururken, maddi imkanları yetersiz kalan belediyeler, vadiler, dere yatakları, orman ve eski taş ocakları gibi alanlarda vahşi depolama yöntemleri uyguluyor. Ünye ilçesinde 35 yıldır vahşi depolama yapılarak kullanılan çöp depolama alanının üzerinin kapatılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışma başlatıldı. Projeyle; toprak hafriyatla doldurulan alanın yeşil alana dönüştürülmesi, bu sayede de çevreye yayılan kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, çöplük olarak kullanılan 80 dönümlük arazinin üzerini kapatacaklarını, halka açık yeşil alan yapacaklarını söyledi. Ünye ilçesindeki çöp alanına alımların durdurulduğunu, mevcut bölgeye bin kamyon ile hafriyat toprağı serdiklerini, rehabilite çalışmalarının da devam ettiğini belirten Güler, 'Göreve geldikten sonra çevre ve doğaya önem veren projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Ünye ilçemizdeki çöplükte vahşi depolama yapılıyordu, artık buradaki sorunu çözüyoruz. Bu şekilde Ünye ilçemiz, daha güzel bir yapıya kavuşmuş olacak. Buraya bir daha çöp dökülmeyecek. 80 dönüm yerden muhteşem bir alan kazanıp, burayı vatandaşlarımızın kullanabileceği bir yer olarak kullanacağız. Halka açık yeşil alan buraya çok yakışacak, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor' dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇÖPÜ ENERJİYE DÖNÜŞTÜRMEK'

Yaşam kalitesini yükseltecek projelere büyük ağırlık verdiklerini anlatan Güler, 'Burada 35 yıldır süren çöp meselesi vardı, bu bizim ayıbımızdı. Orayı vahşi çöp depolamasından kurtardık. 80 dönüm alanla ilgili proje hazırlıyoruz. O çöplüğün üzerinde köpekler, martılar, kuşlar inip çıkıyordu. Her şeyden öte, görüntü kirliliğiydi. Dolayısıyla bunların hepsini giderdik. Bundan sonra çöpü enerjiye dönüştürmek veya gübre olarak kullanmak istiyoruz. Fatsa'da da benzer durum söz konusuydu. Fatsa'ya da artık vahşi çöp dökülmeyecek, çalışmalarımızı yaptık. Burada da bu önemli problemi gidermiş olduk. Çöpleri çöp toplama merkezlerinde toplayıp ayıklayarak, bunlardan hem endüstriyel ekonomik fayda sağlamak, hem de enerjiye dönüştürmek bizim birinci önceliğimiz. Fatsa ve Ünye'nin bu sorunlarını çözmede de mutluyuz' diye konuştu.

'VAHŞİ DEPOLAMA HOŞ DEĞİLDİ'

İlçe sakini Murat Demir, çöp kokusundan yıllardır rahatsızlık duyduklarını, sorunun çözülmesinin de iyi bir gelişme olduğunu söyleyerek, Çöpün olduğu bölgede denize girilmiyordu, araçla geçerken bile oradan pis kokular geliyordu. Çöpün kaldırılmış olması çok iyi oldu. Hem ortadan çirkin görüntü de kaldırılmış oldu. Yıllardır bu çöp kokusu rahatsızlık verdi, ama çözümü sağlanamadı. Günümüzde teknolojik imkanlar varken, bu zamana kadar vahşi depolama olması zaten hoş değildi. Yapanlardan Allah razı olsun? şeklinde konuştu.

'YAPANLARIN ELLERİNE SAĞLIK'

Çöp olan bölgenin turizme kazandırılması önerisinde bulunan Yaşar Kök ise, 'Orası ilçemizin güzel yerlerinden biri. Çöplük olacağına turizme kazandırılmalı. Yoldan geçerken bile koku geliyor. Ünye'ye, yol kenarına denize sıfır yerde çöp dökülmesi yakışmıyor. Denize gidenler bile kaç metreden kokuyla karşı karşıyaydı. Burası kapatılarak daha güzel değerlendirilebilir. Geri dönüşümden faydalanılabilir. Burayı kapatanların, yapanların ellerine sağlık' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA