Ordu 2 Gündür Haber Alınamayan Kadın, Evinde Ölü Bulundu
Ordu'da, yalnız yaşayan Meşkude Karataş (41), evinde ölü olarak bulundu.
Ordu'da, yalnız yaşayan Meşkude Karataş (41), evinde ölü olarak bulundu. Karataş'ın, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Meşkude Karataş'tan 2 gündür haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, girdiği evde kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan Karataş'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA