Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi gün sayıyor
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Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi gün sayıyor

Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi gün sayıyor
07.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:35

İçişleri Bakanlığının 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil yardım numaralarının "112" çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara uygulaması, çok yakında Ordu'da da hayata geçirilecek.

İçişleri Bakanlığının 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil yardım numaralarının "112" çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara uygulaması, çok yakında Ordu'da da hayata geçirilecek.

Acil yardım numaralarının muhtelif ve çok sayıda olması nedeniyle uygulamada yaşanan zorlukların önüne geçmesini amaçlayan Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, kurulum, yazılım ve altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindi.

155-Polis İmdat, 156-Jandarma İmdat, 158-Sahil Güvenlik, 110-İtfaiye, 112-Ambulans, 177-Orman Yangın, 122-AFAD acil yardım numaralarını tek bir çağrı numarası altında birleştirecek olan Yeni Nesil 112 Çağrı Merkezi, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında çağrı kabulüne başlayacak.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin kuruluş amacıyla ilgili bilgi veren Vali Seddar Yavuz, "Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanması amacıyla İçişleri Bakanlığımızca bir proje geliştirildi. Bu proje ile, acil çağrı gerektirecek durumlarda kişilerin birden çok numara yerine tek bir numarayı (112) bilmeleri ve kullanmaları, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları, kurumların, gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışması sağlanacak" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne İçişleri Bakanlığınca gerekli personel ataması yapıldığını ifade eden Vali Yavuz, "112 Acil Çağrı Merkezimizde görev yapacak teknik ve çağrı karşılayıcı personellerin ataması, İçişleri Bakanlığımızca gerçekleştirildi. Personellere gerekli oryantasyon eğitimleri verildi. Tüm personellerimiz göreve hazır hale getirildi. Zira, Acil Çağrı Merkezlerinde sunulan hizmetin en önemli unsuru nitelikli çağrı karşılayıcılarıdır. Böyle kritik bir görevi üstlenen kişiler, standart eğitim programlarından geçirilmiş, sistemdeki araç, gereç, cihaz ve donanımı etkin olarak kullanabilecek konumda olmaları gerekmektedir. Biz de bunları sağladık" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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