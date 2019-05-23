Ordu 10 Gündür Kayıp Alzheimer Hastası, Dere Suyu İçerek Hayatta Kalmış

10 gündür kayıp Alzheimer hastası, dere suyu içerek hayatta kalmış

ORDU'nun Fatsa ilçesine, 10 gün önce, akrabasının cenazesine gelen ve kaybolan Salim Bodur (87), dere kenarında bitkin bulundu. Yaşlı adamın düştüğü yerden çıkamadığı ve 10 gün boyunca dere suyu içerek, hayatta kaldığı öğrenildi.

Samsun'dan, Ordu Fatsa'nın Küpdüşen Mahallesi'ne 13 Mayıs'ta akrabasının cenazesi için gelen Salim Bodur, kayboldu. Yakınlarının haber alamayıp, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Bodur için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Alzheimer ve sara hastası olduğu öğrenilen Bodur, öğle saatlerinde, 10 gün sonra Ilıca Deresi kenarında yöre sakinlerince bulundu. Bitkin halde düştüğü yerde yatan Bodur için jandarma ekipleri, bölgeye geldi. Ekipler, yaşlı adamı bulunduğu yerden alıp, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bodur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dere kenarındaki 30 metrelik çukura düşen Salim Bodur'un 10 gün boyunca su içerek, hayatta kaldığı öğrenildi.

Bahçesinde çalışırken, tesadüfen yaşlı adamı bulduğunu anlatan Muhammet Yanık, Bahçeye fındık ilacı atmaya gittim. Sularda vardı elimde, o ara bidonlardan 2 tanesi en aşağı dereye kadar indi. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim diye konuştu.

Kaynak: DHA