Ordu 1 Sgk'lı 3 Kişinin Sigortasını Karşılıyor

Ordu'da 13 bin 236 iş yerinde çalışan 162 bin 503 kişinin sigortasından 335 bin 698 kişinin yararlandığı ortaya çıktı.

SGK Ordu İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 750 bin nüfusa sahip Ordu'da Genel Sağlık Sigortası devlet tarafından karşılanan hariç sosyal güvenlik kapsamı içerisinde bulunan kişi sayısı 619 bin 990 olarak belirlendi. Ancak aktif sigortalı sayısı ile SGK hizmetlerinden yararlananların sayısına bakıldığında ortalama 1 sigortalının 3 kişinin sağlık sigortasını karşıladığı kaydedildi. Rakamlara göre, il genelinde Emekli Sandığına 25 bin 311, Bağ Kur'a 27 bin 625, SGK'ya 109 bin 567 olmak üzere aktif sigortalı kişi sayısının 162 bin 503 olduğu, bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının da 335 bin 698 olduğu belirlendi.

162 bin 503 sigortalının bulunduğu Ordu'da emekli maaşı alanların sayısı ise 121 bini aştı. Buna göre Emekli Sandığından 18 bin 523, Bağ-Kur'dan 34 bin, SGK'dan 69 bin 266 olmak üzere toplam 121 bin 789 kişinin emekli aylığı aldığı vurgulandı.

Öte yandan 72 bin 882 kişinin genel sağlık sigortasının devlet tarafından karşılandığı Ordu'da 14 bin 352 kişinin primlerini ödediği kaydedildi. - ORDU