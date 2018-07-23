Ordikad'ın Projesinin İlk Ayağı Muş'ta Start Aldı

Bursa Kadın Dernekleri Federasyonuna (BURKAFED) bağlı Ortak Dilimizi Kullanan İpekyolu Kadınları Dayanışma ve Kültür Derneğinin (ORDİKAD) organize ettiği "Tarihi İpekyolu Kadınları Bursa, Muş, Van Kültür Buluşması" projesinin ilk startı Muş'ta verildi.

Ortak Dilimizi Kullanan İpekyolu Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği (ORDİKAD) tarafından Muş Valiliği Aile Destek ve Eğitimi Merkezi'nde "Tarihi İpekyolu Kadınları Bursa-Muş-Van Kültür Buluşması" projesi programı kapsamında, 20-23 Temmuz tarihlerinde Muşlu kadınlara el sanatı dallarında eğitimler verildi. 20 Temmuz'da başlayan ve 23 Temmuz sonrasında Van ilinde 26 Temmuz'a kadar sürdürülecek olan projenin ilk ayağı ise, Muş'ta başladı. ORDİKAD eğitim uzmanları tarafından verilen ücretsiz eğitimler sonrasında eğitime katılan kadın kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

ADEM'de düzenlenen sertifika ve sergi programına; Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, ORDİKAD Başkanı Dilek Durak, dernek üyeleri ve kurslara katılan kadın kursiyerler katıldı. Düzenlenen programın açılış konuşmasını yaparak, projenin amacına değinen BURKAFED ve ORDİKAD Başkanı Dilek Durak, Muş Valiliğinin önerisi üzerine 'Tarihi İpekyolu Kadınları Bursa-Muş-Van Kültür Buluşması'nı üstlendiklerini söyledi. Durak, "Biz bir gönül yolcuğuna çıktık. Bursa'dan kalktık, İpekyolu ülkelerinden Anadolu'ya giriş kapısı olan Muş ve Van illerimize bir gönül dostluğu kurmak adına, bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta bizleri destekleyen, yanımızda olanlar sayesinde bizler güçlendik. Sonuçta çok güzel eserler ortaya çıktı. Bu konuda hocalarımıza binlerce teşekkür ediyorum. Cumartesi-pazar sabahtan akşama kadar, Bulanık ilçemiz ve Muş ilimizin genel merkezinde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda evlerini, çocuklarını ve eşlerini bırakarak, bu kursta çalışmalar yaparak kültürü, sanatı, bayanların zarafetinin eliyle birleştirdiği ve bunu her şekilde istihdam, evdeki psikolojik ya da güzel ilişkilerle ilgili diyalogları kurmayla ilgili bir çalışmaya adım atmış olmanızdan dolayı, bütün kursiyer arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi ise, "Kültürler arasında kalıcı bir bağ oluşturmak ve kadınlarımızın kendilerini daha iyi anlatabilmesi için düzenlenen bu tür organizasyonlarda emeği geçen Bursa Kadın Dernekleri Federasyonu üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Emeklerinizden dolayı hepinize ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında kadın kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesi ve ardından toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle program sona erdi. - MUŞ