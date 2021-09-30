Orchestra'Sion, 7 Ekim'de sezon açılışı yapacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orchestra'Sion, 7 Ekim'de sezon açılışı yapacak

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Orchestra'Sion, 7 Ekim'de sezon açılışı yapacak

Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion topluluğu, 7 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion topluluğu, 7 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Notre-Dame de Sion Gösteri Salonu'nun sezon açılış konserinde sahne alacak topluluk, Ludwig van Beethoven'ın "Piyano Konçertosu No.4 Op. 58 Sol Majör" ile "Senfoni No.6 Op. 68 Fa Majör-Pastoral" eserlerinden bölümler yorumlayacak.

Uzun bir aradan sonra, kapılarını yeniden sanatseverlere açmaya hazırlanan Notre-Dame de Sion Gösteri Salonundaki konserlere çevrim içi rezervasyonla kayıt yapılacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

 Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'la görüşecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Tunç Soyer Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Orchestra'Sion, 7 Ekim'de sezon açılışı yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:42:55. #1.12#