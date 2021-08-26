Orçay halka arz ne zaman? Orçay halka arz fiyatı kaç TL?
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Orçay halka arz ne zaman? Orçay halka arz fiyatı kaç TL?

Orçay halka arz ne zaman? Orçay halka arz fiyatı kaç TL?
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Rize'de 1986 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren çay sektörünün güçlü kuruluşlarından Orçay halka arz ediliyor. Peki, Orçay halka arz fiyatı kaç TL? Orçay halka arz ne zaman?

Orçay Ortaköy Çay Sanayi'nin Borsa İstanbul'da halka arzını gerçekleştirecek Tera Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Şirket, sermaye artırımı yoluyla 8.000.000 adet payın halka arzını gerçekleştirecek. Yatırımcılar, Tera Yatırım Online şubesi ve çağrı merkezinden "ORCAY" halka arzına katılabilir ve detaylı bilgi alabilir" ifadesi yer aldı. Orçay halka arz ne zaman? Orçay halka arz fiyatı kaç TL? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ORÇAY HALKA ARZ NE ZAMAN?

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Talep Toplama Tarihleri: 26-27 Ağustos 2021 Halka Arz Fiyatı: 9,90 TL

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 26-27 Ağustos 2021 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Halka Arz Fiyatı: 9,90 TL

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