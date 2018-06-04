ORC'nin Seçim Anketinde Erdoğan, Muharrem İnce'ye Büyük Fark Attı

ORC Araştırma şirketinin 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimler için yaptığı ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 53.4 oy alacak. ORC, yüzde 51.41 'evet' oyu çıkan 16 Nisan referandumundan önce yüzde 59.4 'evet' çıkacağını iddia etmişti.

ERDOĞAN YÜZDE 53 BANDINDA

ORC araştırma şirketi, 28 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında 37 ilde toplam 3410 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını 'Seçmen tercihleri araştırması Haziran 2018' başlığıyla kamuoyuna duyurdu. Akşam gazetesinde yayınlanan sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 53.4'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

İNCE, BEKLENEN PATLAMAYI YAPAMIYOR

Ankete göre CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e ise yüzde 11.5'te kaldı.

DEMİRTAŞ, YÜZDE 10'UN ALTINDA

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer adaylara verilen oy oranları şu şekilde: HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.7, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 2.1, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek yüzde 0.5.

Ankete katılanların yüzde 52.8'i Cumhur İttifakı'na, yüzde 35.6'sı Millet İttifakı'na oy verirken HDP'ye oy verenler yüzde 10.9 diğer partilere oy verenler ise yüzde 0.7'de kaldı.

REFERANDUMDA YÜZDE 59 SONUÇ VERMİŞTİ

ORC Araştırma şirketi, 16 Nisan referandumlarından 3 gün önce açıkladığı ankette anayasa değişikliğine yüzde 59.4 'evet' çıkacağını açıklamıştı.