ORC Araştırma: 23 Haziran seçimleri için anketler ne diyor?

ORC Araştırma'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım rakibi Ekrem İmamoğlu'nun kıl payı önünde yer alıyor.

29 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması için Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı dışındaki partilere oy veren seçmenlere 23 Haziran'da tercihlerini hangi yönde kullanacakları, 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a oy verenlerin yenilecek seçimler için tercihlerinde bir değişiklik olup olmadığı da soruldu. Euronews.com'da Görüntüle